السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة تسقط على السويس وموجات رياح بلا أتربة (فيديو)

امطار خفيفة في السويس
امطار خفيفة في السويس

سيطرت الغيوم منذ ظهيرة اليوم السبت على سماء أغلب المناطق بأحياء السويس الخمسة: السويس، الأربعين، فيصل، الجناين وعتاقة. 

 

وشهدت مناطق متفرقة من السويس هطول أمطار خفيفة مع هبوب رياح غير محملة بالأتربة على أغلب المناطق باستثناء عدد من المدن المتاهة الرق السريعة والأراضي الرملية، حيث هبت عليها رياح محملة بالأتربة والرمال. 

 

واستمرت الأمطار لمدة زمنية لم تتعد نصف الساعة، مما نتج عنه عدم تأثر الحياة اليومية وحركة السفر من وإلى السويس، حتى عصر اليوم السبت. 

 

واستقرت حركة الملاحة بقناة السويس ولم تعلن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن أي إجراءات مثل غلق موانئ السويس. 

 

وتشهد  السويس منك صباح اليوم حالة من الطقس الحار والغائم جزئياً، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

 

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مصر السويس امطار رياح الموانئ

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