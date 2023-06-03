ختام عرض "خالتي صفية والدير" لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو بأسوان (صور)

شهد مسرح قصر ثقافة كوم أمبو أمس، ختام ليالي العرض المسرحي "خالتى صفية والدير"، عن رواية بهاء طاهر، إعداد وكتابة للمسرح ياسين الضوي، عرض تجارب نوعية لفرقة مسرح القصر.

العرض تصميم ديكور وملابس هاني محمد، أشعار محمد طاهر، موسيقى وألحان بهاء صبحي، استعراضات أحمد الغول، إخراج محمد شحات، بطولة صباح مرسال، خالد عبد العظيم، أحمد محمد طلب، دعاء حسن، محمد مصطفى، سيد أحمد، أحمد كمال، رشاد على معبد، على محمد على، مالك علاء.

تدور أحداث العرض حول صفية التي تربطها علاقة حب بحربى، ويعجب بها "القنصل" فيطلب من حربى أن يخطبها له، ويضحي حربه بحبه وتوافق صفية على زواجها من القنصل، وتبدأ في تدبير المكائد لحربي للانتقام منه، وتقع المشاكل بينه وبين خاله ويموت الخال، وفى نهاية العرض يصاب حربى بالحمى ويموت.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المهندس محمود جمال، المخرج حمدى أبو العلا، الناقد طارق مرسى، وليد فتحى من إدارة المسرح.

يأتي العرض ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة اسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، استمرارا لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

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