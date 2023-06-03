الجنايات تعاقب مزورى شهادة دراسية بالسجن 11 عامًا بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة متهمين بتزوير شهادة دراسية، بالحبس سنة مع الشغل للمتهم الأول حضوريًا مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، و10 سنوات غيابيا للمتهم الثاني.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وسامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

كانت قد قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سيف ال م م ال، 24 سنة، ورضا إ ك أ، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 6 يوليو الماضي وبدائرة قسم أول الزقازيق، وحال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة تقديرات الدراسة لسنة 2021 المنسوب صدورها إلى المعهد العالى للدراسات النوعية في مصر الجديدة.