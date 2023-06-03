وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس للاطمئنان على سير العمل عقب الحريق

تفقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، يرافقه الدكتور يوسف الزيني، مدير إدارة دكرنس الصحية والدكتورة رباب الدمناوي، مستشفى دكرنس العام؛ لمتابعة تداعيات الحريق الذى نشب أول أمس بمخزن الرواكد بالمستشفى.

واطمأن وكيل الوزارة، على الانتهاء من إجراءات إزالة آثار الحريق والحصر الخاص بالتلفيات، مشددًا على متابعة صيانة كاميرات المراقبة وكذلك تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.

كما ناقش مكين وقيادات وموظفى المستشفى بعض التحديات والمعوقات ومن ثمّ، وجّه باتخاذ بعض الإجراءات التي تحول دون تكرار تلك المشاكل.

وواصل وكيل الوزارة جولته داخل بالمستشفى بالمرور على الأقسام المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل وعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالحريق.

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