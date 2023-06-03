السبت 03 يونيو 2023
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تحقيقات ومتابعات

هاني الناظر يحذر من "مشكلة تصيب الجلد خلال الصيف"

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

حذّر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، من مشكلة تصيب الجلد للكبار والأطفال خلال شهور الصيف.

وقال الناصر في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: “واحدة من أكثر المشاكل التي تصيب الجلد للكبار والأطفال خلال شهور الصيف الحارة والرطبة هي مشكلة حمو النيل والتي تظهر على هيئة التهابات مؤلمة في مناطق الصدر والظهر والذراعين ويصاحبها حكة شديدة”.


وتابع الناظر: “إذن كيف نعالجها بعيدًا عن أي كريمات بها كورتيزون؟ نتوجه لأقرب صيدلية ونطلب منه محلول كلامينا وأقراص مضادة للهستامين وندهن الجلد المصاب بمحلول الكلامينا بعد رجه جيدًا مرتين يوميًا مع تناول قرص مضاد للهستامين مساءً”.

وأردف: “ونراعي دائمًا الاستحمام بالماء الفاتر واستخدام صابونة الجلسرين، ودائما نرتدي ملابس قطنية وبهذا نوفر الوقت وأموال الكشف في العيادة، ونستغل هذه الأموال في شيء آخر يهم البيت”. 

الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر أمراض الجلد هاني الناظر

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