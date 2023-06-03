مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 31200 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم السبت، يبلغ نحو 31200 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الجمعة، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكانت الأحمال 32000 ألف ميجاوات.

وذكر المرصد في نشرته، السبت، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأربعاء يبلغ نحو 31200 ميجاوات، مقابل 32000 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس الجمعة.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.