مسيرة من الإنجازات ومشروعات رائدة خلال حكم الرئيس السيسي

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وتعيش مصر فى أزهى عصورها، فقد شهدت الدولة المصرية العديد من التطورات فى جميع المجالات سواء النقل أو الصحة أو التعليم أو الزراعة أو الإسكان، بالإضافة إلى المشروعات الرائدة التى شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.

فى هذا السياق ترصد الدستور عدد من هذه المشروعات.

فى مجال الصحة يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين، فقد قامت الدولة المصرية بعمل العديد من المبادرات الصحية التى كان فيها الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين وتمثل مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصري تلك المبادرة التي تقع تحتها عشرات المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات بداية من الجنين في بطن الأم إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.

وفى مجال النقل شهدت مصر العديد من الإنجازات والتطوير والتى كان أبرزها 307 مليارات جنيه استثمارات قطاع النقل خلال 22/2023، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق وزيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020 وزيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبريًا عام 2013 إلى 4159 كوبريًا عام 2020، بنسبة نمو 75%.

بالإضافة إلى زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كوبريًا عام 2013 إلى 1848 كوبريًا عام 2020، بنسبة نمو 790% وأيضًا تطوير عدد الـمحاور على النيل من 38 محورًا عام 13/2014 إلى 49 محورًا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%، وخَفض ازدحام المركبات الـمُرخّصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019 إلى 219 مركبة، بنسبة تراجُع 27%.

وفى مجال الزراعة شهدت مصر العديد من المشروعات كان أبرزها 3 ملايين فدان تستهدفها المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة ومشروع توشكى الخير بجنوب الوادي.

بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه و350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة ومشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان وأيضًا مشروع التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.

أما فى ملف الإسكان فكانت المدن الجديدة والإسكان الاجتماعى حلم تحقق فى عهد الرئيس السيسى بمحافظة سوهاج، حيث حققت المدن الجديدة والإسكان الاجتماعى زيادة المساحة المعمورة، الأمر الذى أدى إلى تخفيف التكدس بالمدن الرئيسية بالمحافظة بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة بتلك المدن وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير سكن مطابق للمواصفات بتلك المناطق.