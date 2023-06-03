عمال العاصمة الإدارية: "بنشتغل فى بلدنا والشعب كله هيستفاد منها" (فيديو)

أجرى الإعلامي أحمد رفعت، المعروف بـ"مذيع الشارع" عدة لقاءات مع عمال العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمعرفة طبيعة عملهم والتعليق على آراء الناس عن العاصمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردّ عامل من عمال العاصمة الإدارية الجديدة على رأي مواطن يقول: "العاصمة الإدارية فنكوش ومحدش هيستفاد منها حاجة" قائلًا: "لا طبعًا أنا مش مقتنع بالكلام ده".

وأضاف: "طبعًا كل العمال مستفيدين من العاصمة الإدارية الجديدة، أول حاجة لقمة عيشهم" مؤكدًا أن العاصمة الإدارية فتحت باب رزق للعمال.

وقال عامل آخر: "إزاي محدش هيستفاد من العاصمة الإدارية؟".

وتابع: "حجم العمالة في العاصمة الإدارية كبير شوف كم بيت مفتوح منها على مدار كم سنة".

واستكمل: "عمال كتير جدًا استفادوا من العمل في العاصمة الإدارية، إحنا شغالين لحد دلوقتي في أمن وآمان الحمد لله، مش شرط أزرع النخلة وآكل منها ممكن عيالي يأكلوا منها".

وأردف: "دي دولتك وبلدك وأرضك ليه تقول عنها كدة، فلوس العاصمة من الشعب وللشعب وإحنا شغالين في بلدنا".