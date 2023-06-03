"مدبولى": الانتهاء من تطوير المتحف اليونانى الرومانى فى أقل من 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد اليوم في محافظة الإسكندرية أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة الإسكندرية، أن الرئس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني وعدم الاكتفاء فقط بتطوير المتحف فقط.

وتابع:"سننتهي من عملية تطوير المنطقة بالكامل في خلال أقل من 3 أشهر، وأعمال التطوير بالمتحف ستنتهي في نهاية شهر يونيو".