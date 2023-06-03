السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

باحث: الهدف من المجلس الوطني للتدريب ربط التعليم بسوق العمل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال أحمد عبدالمجيد، الباحث في الاقتصاد الدولي، إن الحوار الوطني يعمل على تطوير مستوى التعليم وربطه بسوق العمل، مضيفا أننا نعمل على تطوير العنصر البشري من خلال المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بشكل دؤوب لخدمة المواطنين.

واختتم موجها الشكر للرئيس السيسي على دعوته لتنظيم الحوار الوطني الذي كفل حق التعبير لكل فئات المجتمع المصري.

 

 

ئيس عبد الفتاح السيسي الاقتصاد السياسي الاقتصاد الدولي أحمد عبدالمجيد الصن الريس عبدالفتاح السيسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى المجلس الوطني للتعليم والتدريب

مواد متعلقة

رصد أسعار البيض في المحال التجارية بعد انخفاضه.. ومواطنين: رخص شوية

مستفيدة من "حياة كريمة": "كنت أشعر أن هناك من سيرسله الله لينقذني"

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة وفرت لي مشروع ليساعدني في تربية أولادي

بسبب التخفيضات.. إقبال من المواطنين على المجمعات الاستهلاكية لصرف تموين شهر يونيو

"منال": حياة كريمة أعادت أطفالي للتعليم بعدما أخرجهم الفقر واليتم

سند الفقراء.. «حياة كريمة» توفر علاجًا وسلعًا غذائية ودعمًا ماليًا للأسر الأكثر احتياجًا

معاك فى أى أزمة.. «حياة كريمة» تنظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة

حكايات من داخل ورش «حياة كريمة» لتعليم السيدات المعيلات فنون الخياطة

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

كثافات مرورية أعلى الدائرى بسبب حادث تصادم

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

تكريم طفلة حاربت السرطان في بطولة الخماسي الحديث بدمياط

"كارجاس": الغاز الطبيعي ليس له أي ضرر على محرك السيارة أو أدائها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة