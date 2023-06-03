باحث: الهدف من المجلس الوطني للتدريب ربط التعليم بسوق العمل

قال أحمد عبدالمجيد، الباحث في الاقتصاد الدولي، إن الحوار الوطني يعمل على تطوير مستوى التعليم وربطه بسوق العمل، مضيفا أننا نعمل على تطوير العنصر البشري من خلال المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل بشكل دؤوب لخدمة المواطنين.

واختتم موجها الشكر للرئيس السيسي على دعوته لتنظيم الحوار الوطني الذي كفل حق التعبير لكل فئات المجتمع المصري.