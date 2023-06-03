"وإنا له لحافظون".. مركز شباب يفتح أبوابه لتحفيظ القرآن مجانًا في حلوان

تكفل أعضاء بمجلس إدارة مركز شباب شرق حلوان، في القاهرة، برسوم نشاط صيفي لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم داخل المركز دون مقابل.

وقال عمر رضا، عضو مجلس إدارة المركز، إن المقترح في البداية كان ببدء النشاط بتحفيظ الأطفال للقرآن الكريم بمقابل المادي، بحيث يكون 100 جنيه للعضو، و 150 جنيه لغير العضو، لكنه اعترض على هذا الاقتراح.

وأضاف: رفضت أن يكون التحفيظ بمقابل، وتمسكت بأن يكون لوجه الله، بحيث يكون مجانًا، ويقوم على هذا التحفيظ المشرف الديني للمركز، والمُعين في هذه الوظيفة.

وتابع عمر أنه قرر بصحبة رئيس مجلس إدارة المركز، ونائب رئيس مجلس الإدارة، أن يقدموا مكافأة للمُحفظ على نفقتهم الخاصة، خلاف راتبه الذي يحصل عليه من المركز.