الخميس.. أسامة الشاذلى يناقش روايتيه "أوراق شمعون المصرى" و"عهد دميانة"

تستضيف مكتبة مدينة نصر العامة، الدكتور أسامة عبد الرءوف الشاذلي لمناقشة روايتيه "أوراق شمعون المصري" و"عهد دميانة"، وذلك في تمام الساعة الخامسة يوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، على أن يدير اللقاء الكاتب والمؤرخ الدكتور شريف شعبان.

تعد رواية "أوراق شمعون المصري" هو العمل الروائي الأول لأسامة الشاذلي، وحققت رواجًا كبيرًا بين القراء، واحتلت قوائم الأعلى مبيعا، ومن بعدها أصدر روايته "عهد دميانة" مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي التجربة الروائية الثانية له.

وتقع رواية "أوراق شمعون المصري" في 638 صفحة من القطع الكبير، وترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

أما رواية "عهد دميانة" تتناول رحلة الإنسان الحائر في البحث عن الانتماءات، وهل هي للدين أم للوطن أم للإنسانية، تجري أحداثها في إطار تاريخي، تحديدًا في فترة حكم الدولة الفاطمية لمصر.

الدكتور أسامة عبد الرءوف الشاذلي طبيب وكاتب وروائي مصري من مواليد عام 1974، حصل على درجة الدكتوراه في جراحة العظام من جامعة عين شمس عام 2007، كما حصل على زمالة علاج الكسور من ألمانيا عام 2005.

يعمل حاليا أستاذا لجراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، تولى منصب الأمين العام للزمالة الطبية المصرية وكذلك منصب مدير عام المعهد القومي للتدريب لمدة ثلاث سنوات، ويعدُّ رائدا من رواد جراحات القدم والكاحل بمصر والوطن العربي، سبق ونُشِر له ثمانية عشر بحثا دوليا، كما نشر له كتاب في الجراحة عن دار نشر ألمانية عام 2011 ويعمل مراجعا لعدد من المجلات العلمية الدولية.

له اهتمام كبير بالأدب والتاريخ ويقوم بجانب عمله الأكاديمي بتدريس مادة تاريخ الطب بكلية الطب جامعة عين شمس، وأيضا بجامعة برشلونة، وقام بكتابة القصة القصيرة والمقال في عدد من الصحف، كما قام بإلقاء العديد من المحاضرات في مجال الأدب والتاريخ أيضا، وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012.

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