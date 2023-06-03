أنشيلوتى يتحدث عن إمكانية رحيل بنزيما عن ريال مدريد

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تقارير اقتراب رحيل قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق هذا الصيف.

وأكدت التقارير الصحفية، منذ أيام، اقتراب رحيل بنزيما عن صفوف النادي الملكي صوب اتحاد جدة السعودي.

وقال أنشيلوتي في هذا الصدد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بلباو، غدًا، في الجولة الأخيرة من الليجا الإسبانية عن رحيل بنزيما: “يوجد هنا لاعبون لديهم عقود وآخرون أنهوا عقودهم، في الموسم المقبل سيكون لدينا فريق مختلف لأن هناك لاعبين انتهت عقودهم، فريق الموسم المقبل سيكون منافسًا ومختلفًا ولا يمكنني قول المزيد عن ذلك”.

وأضاف: "بنزيما قال في فبراير "أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في ريال مدريد". هل يجب أن يعتزل هو كذلك في ريال مدريد؟ نعم، أرغب بأن أحتفظ به وأعتقد أن هذا هو فكر ريال مدريد والنادي ولكن يمكن للاعبين أن يمتلكوا عقليات أخرى، مثل التمتع بمسيرة أطول، واللعب أكثر لكنني أصر: هذا ما أعتقده والنادي يُفكر في هذا الأمر".

وتابع: “إذًا، هل سيبقى بنزيما؟ إنه جاهز ولديه عقد لمدة عام واحد. لا شك لدينا وسنرى ما سيحدث”.