السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتى يتحدث عن إمكانية رحيل بنزيما عن ريال مدريد

بنزيما وأنشيلوتي
بنزيما وأنشيلوتي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تقارير اقتراب رحيل قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق هذا الصيف.

وأكدت التقارير الصحفية، منذ أيام، اقتراب رحيل بنزيما عن صفوف النادي الملكي صوب اتحاد جدة السعودي.

وقال أنشيلوتي في هذا الصدد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بلباو، غدًا، في الجولة الأخيرة من الليجا الإسبانية عن رحيل بنزيما: “يوجد هنا لاعبون لديهم عقود وآخرون أنهوا عقودهم، في الموسم المقبل سيكون لدينا فريق مختلف لأن هناك لاعبين انتهت عقودهم، فريق الموسم المقبل سيكون منافسًا ومختلفًا ولا يمكنني قول المزيد عن ذلك”.

وأضاف: "بنزيما قال في فبراير "أساطير ريال مدريد يجب أن يعتزلوا في ريال مدريد". هل يجب أن يعتزل هو كذلك في ريال مدريد؟ نعم، أرغب بأن أحتفظ به وأعتقد أن هذا هو فكر ريال مدريد والنادي ولكن يمكن للاعبين أن يمتلكوا عقليات أخرى، مثل التمتع بمسيرة أطول، واللعب أكثر لكنني أصر: هذا ما أعتقده والنادي يُفكر في هذا الأمر".

وتابع: “إذًا، هل سيبقى بنزيما؟ إنه جاهز ولديه عقد لمدة عام واحد. لا شك لدينا وسنرى ما سيحدث”.

بنزيما كريم بنزيما أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي ريال مدريد

الأكثر قراءة

"شينخوا": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان تهدف لدعم الإغاثة وحماية اللاجئين

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى

هل يُقدّم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" فى رمضان 2024؟

طلعت مصطفى: انطلاق النسخة الثالثة لـ "مدينتى هاف ماراثون" ٩ يونيو ( فيديو )

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة