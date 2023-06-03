النيابة تطلب التحريات حول إصابة 3 أشخاص في سقوط بلكونتين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول سقوط "بلكونتين "، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وطلب ملف العقار لفحصه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط شرفة عقار قديم بالطابق الثاني بطريق الكورنيش الطابق الثاني بمنطقة جليم التابعة لحي شرق الإسكندرية، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي شرق، ترافقهم قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط "بلكونتين" ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار قديم بعزبة البحر التابعة لحي المنتزة أول، دون حدوث إصابات بين المواطنين والمارة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والتحفظ على ملفه لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.