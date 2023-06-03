السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي

جانب من لجان الامتحان
جانب من لجان الامتحان

انتهى منذ قليل امتحان الفقة والحديث للشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد، داخل ٥ لجان موزعة على مستوى المحافظة، يؤديها ٣٢٧ طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم، لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالمتابعة اللحظية لأي معوقات قد تواجه الطلاب وسرعة التعامل معها.

ولفت الزملوط إلى الإجراءات الجارية لافتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة العام الدراسي المقبل، داعيًا الطلاب لبذل المزيد من الجهد وتحقيق نتائج متميزة؛ للالتحاق بفرع الجامعة، واستكمال مسيرتهم الدراسية داخل صروح التعليم الجامعي الأزهري


وأنهت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، استعداداتها لعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية والتي انطلقت صباح اليوم السبت للقسم العلمي وغدٍ للقسم الأدبي.

وأكد عبد الله سعيد مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، في بيان له اليوم، إلي أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بالمنطقة بلغ ٣٢٥ طالبًا وطالبة موزعين على ٣ إدارات، حيث تضم إدارة الخارجة ٩٩ طالبًا وطالبة منهم ٣٢ طالبًا بالقسم العلمي و٦٧ طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، فيما تضم إدارة الداخلة ١٢٩ طالبًا وطالبة، منهم ٤٥ بالقسم العلمي و٨٤ طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، أما إدارة الفرافرة فتضم ٩٧ طالبًا وطالبة، منهم ٣٩ بالقسم العلمي، و٥٨ طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

وشدد على توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.

ووجه مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، كافة المسؤولين بالمنطقة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، مشددًا على التأكد من تأمين المنشآت كافة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتحقيق الانضباط داخل اللجان. كما أكد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب والمراقبين.

وأضاف، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وأنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمي.

امتحان مادتي الفقة والحديث للشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد محافظ الوادي الجديد توفير كافة سبل الراحة لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر امتحانات الدور الأول

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