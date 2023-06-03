السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القومي للترجمة" يحتفل بيوم اللغة الروسية الأسبوع المقبل

صورة لفعاليات الحدث
صورة لفعاليات الحدث

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بيوم اللغة الروسية بفعاليات متنوعة يقدمها المركز خلال الأسبوع المقبل. 

وضمن الفعاليات، يقدم المركز مائدة مستديرة  بعنوان "الترجمة جسر الثقافة بين النيل و الفولجا" بحضور المترجم الكبير أنور إبراهيم، الذي يكرّمه المركز القومي للترجمة بالتزامن مع صدور أحدث أعماله "سنوات القرب من دوستويفسكي " وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٦ يونيو في تمام السادسة مساءً بقاعة طه حسين. 

كما يقدم المركز ندوة لمناقشة كتاب "مدرسة الحمقى" الصادر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة بحضور مترجم الكتاب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، وذلك بالتعاون مع معهد موسكو للترجمة وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يونيو في تمام الساعة ١٢ ظهرًا.

ويقدم المركز حفل توقيع الطبعة الروسية من رواية "الطوق و الإسورة" للكاتب الكبير يحيي الطاهر عبدالله، بحضور المترجم وليد طلبة، في تمام الساعة الرابعة من مساء الثلاثاء ٦ يونيو.

يعقب ذلك حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دوستويفسكي "بحضور المترجم أنور ابراهيم وذلك في تمام الخامسة مساءً بمنفذ البيع.

ويقدم المركز خلال الأسبوع المقبل خصومات ٤٠٪% على جميع الإصدارات المترجمة من وإلى الروسية، كما يقدم هدايا مجانية لجميع الزائرين في منفذ البيع.

وبالتزامن مع الاحتفال، يقدم المركز فعاليات إلكترونية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التعريف بجميع الإصدارات التي قدمها المركز من وإلى الروسية.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي يوم اللغة الروسية الترجمة جسر الثقافة بين النيل و الفولجا أنور إبراهيم سنوات القرب من دوستويفسكي

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