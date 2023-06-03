كواليس جلسة "أوسوريو" مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية صباح اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب "أوسوريو" من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادًا للمباريات المقبلة ومواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة المحلية.

وشرح المدير الفني للفريق بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في المران استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

برنامج تأهيلي وبدني للاعبين استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم.

وتم تقسيم الفقرة التأهيلية والبدنية إلى جزءين، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة منتخب اليمن الودية التي أقيمت أمس، وأدت هذه المجموعة فقرة بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم وأرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة، ولم يستكملوا باقي فقرات المران منعًا لتعرضهم للإجهاد وفقًا لقرار الجهاز الفني.

في حين خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في ودية أمس تدريبات تأهيلية متنوعة وقوية سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين تعليمات خاصة في إطار البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع لهم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.