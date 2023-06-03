مانشستر يونايتد يتفوق تاريخيًا على السيتى قبل موقعة نهائى كأس الاتحاد

تنطلق، اليوم السبت، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في "ديربي مانشستر" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام غريمه وجاره مانشستر يونايتد، على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 134 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في جميع البطولات.

- التقى الفريقان في 133 مباراة، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 41 مباراة، مقابل 57 انتصارًا لمانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 35 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 186 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 195 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وعلى صعيد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فقد التقى الفريقان في 6 مباريات، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في مباراة واحدة فقط، مقابل 5 انتصارات لمانشستر يونايتد، ولم يتعادلا من قبل.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 6 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- ولكن هذه المباراة ستكون الأولى التي تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المباراة النهائية.

مشوار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- وكان فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على شيفليد يونايتد بثلاثة نظيفة، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

- بينما خطف فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.