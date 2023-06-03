السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على لغم من مخلفات الحرب فى المنصورة

العثور على لغم من
العثور على لغم من مخلفات الحرب

عثر أهالي منطقة الزعفران بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على جسم غريب يشتبه في أن يكون لغمًا من مخلفات الحرب وذلك وسط الرمال بأحد مستودعات مستلزمات البناء «رمل وزلط»، وذلك بعدما أفرغت إحدى سيارات النقل حمولة رمال ليتم اكتشافه وسطها.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الزعفران بمدينة المنصورة أمام بوابة توشكى الخاصة بجامعة المنصورة بالعثور على جسم غريب يشتبه في أن يكون لغمًا حربيًا. 

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم التعامل مع الجسم الغريب ونقله بطريقة آمنة لفحصه، وتبيّن قيام إحدى سيارات نقل الرمال بتفريغ حمولة رمال بمستودع الرمال بمنطقة الزعفران ليتم العثور وسط الرمال على الجسم الغريب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

اهالي منطقه الزعفران المنصورة لغم رمال

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