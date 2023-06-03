قائمة الأفلام المقرر طرحها فى موسم عيد الأضحى 2023

يترقب الجمهور الأفلام الجديدة المقرر طرحها في دور السينما خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وهناك مجموعة من الأفلام تأكد طرحها للجمهور في موسم عيد الأضحى المقبل بنسبة كبيرة، وهي:

فيلم بيت الروبي

يأتي فيلم النجم كريم عبدالعزيز "بيت الروبي" على رأس القائمة من خلال فيلم كوميدي اجتماعي يعود به النجم كريم عبدالعزيز للمنافسة في السينما، ويشاركه البطولة كل من نور وكريم محمود عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، والفيلم من إخراج بيتر ميمي من خلال عائلة تحدث لها مشكلات وتحاول الخروج منها بشكل ما، ومن المقرر إطلاق الفيلم نهاية الشهر الجاري وقبل عيد الأضحى بأيام من أجل المنافسة في الموسم مبكرًا.

فيلم البعبع

يعود النجم أمير كرارة للمنافسة في السينما من جديد من خلال فيلم يحمل اسم "البعبع" يشارك في موسم عيد الأضحى المبارك، والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم في إطار كوميدي أكشن ومنهم الفنانة ياسمين صبري ومحمد أنور وعدد كبير من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوي.

فيلم تاج لتامر حسني

وقارب النجم تامر حسني على الانتهاء تمامًا من تصوير أحدث أفلامه الذي يعد أول أفلام الخوارق الروائية الطويلة في الوطن العربي بهذه الإمكانيات، ويشاركه البطولة كل من دينا الشربيني وهالة فاخر ومن إخراج سارة وفيق، ويشارك الفيلم في موسم عيد الأضحى.

فيلم ع الزيرو

يصور الفنان محمد رمضان حاليًا المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "ع الزيرو" مع النجمة نيللي كريم للمشاركة في موسم عيد الأضحى، ويتواجد في البطولة عدد كبير من النجوم منهم جومانا مراد وإسلام إبراهيم والطفل منذر مهران، والفيلم من تأليف دكتور مدحت العدل ومن إخراج محمد جمال العدل.

فيلم فوى فوى فوى

ويخوض النجم محمد فراج والنجمة نيللي كريم سباق عيد الأضحى المبارك من خلال فيلم "فوي فوي فوي" المقرر إطلاقه 6 يوليو المقبل، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية حول حسن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة ويشارك في البطولة طه دسوقي وبيومي فؤاد.

فيلم مستر إكس

ويعرض خلال الموسم فيلم "مستر إكس"، بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة الشابة هنا الزاهد ومحمد أنور ومحمد أسامة ومحمود حافظ وعدد كبير من النجوم.