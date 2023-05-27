تعرف على خريطة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائية 2023

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى المقبل انتعاشة كبيرة في السينمات المصرية، بمشاركة عدد كبير من الأعمال لكبار نجوم الفن حيث يشهد هذا الموسم مشاركة أكثر من 6 أفلام لتكون المنافسة على شباك التذاكر قوية هذا العام.



ويرصد «الدستور» في التقرير التالي خريطة أفلام موسم عيد الأضحى 2023:



- فيلم البعبع

وينافس النجم أمير كرارة بفيلم البعبع والذي تدور أحداثه في إطار أكشن لايت ويجسد قراره خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه سلطان يواجه مع صديقه سوكا العديد من المواقف الكوميدية.



فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت.

فيلم بيت الروبي

ويخوض النجمان كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز منافسة أفلام عيد الأضحى بفيلم بيت الروبي وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز دور "إنفلونسر" مشهور متزوج من نور اللبنانيه التي تعمل طبيبة أمراض نساء ضمن الاحداث اما كريم محمود عبدالعزيز يظهر كصاحب مركز تجميل وشقيق كريم عبدالعزيز.

العمل من بطولة كريم عبدالعزيز نور اللبنانية كريم محمود عبدالعزيز وتارا عماد وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن وساره عبدالرحمن ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش واخراج بيتر ميمي.

فيلم تاج

ويشارك النجم تامر حسني بفيلم تاج في منافسة افلام عيد الأضحي والذي تدور احداثه فى اطار كوميدي فانتازي حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لاخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون ويمران بالعديد من الأزمات ومن ثم تتطور الاحداث فيما تجسد الفنانه هاله فاخر شخصيه جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات مختلفه بينما تجسد النجمه دينا الشربيني شخصيه جديده عليها تماما بمثابه مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم.

يشارك في بطولة فيلم تاج نخبه كبيره من النجوم والفنانين أمام تامر حسني منهم محمد لطفى ودينا الشربيني وماجد الكدواني وسوسن بدر وشيرين وحجاج عبدالعظيم ولاء مرسي وهالة فاخر إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار ومحمد عبدالرحمن وعصام السقا ومجموعه اخرى من الفنانين والفيلم هو أول إنتاج لسلسله أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي ومن تأليف وبطوله تامرحسني، وإخراج ساره وفيق.

أبو نسب

ويعود النجم محمد إمام للسينما من جديد بفيلم أبو نسب ويظهر خلاله بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل، ويقع في غرام فتاه تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش مدربة تنمية بشرية كوميدية، وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميديه لتنتهي علاقتهما بالزواج.

فيلم أبو نسب بطولة محمد امام ياسمين صبري ماجد الكدوانى وفاء عامر هالة فاخر محمد لطفي وعدد من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد امام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

مستر إكس

وينضم الفنان احمد فهمي لمنافسة افلام عيد الاضحى بفيلم مستر اكس والذي تدور احداثه حول احمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم والمحافظة على حقوقهم وتجسد هنا الزاهد خلال الاحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى احمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية فيما يجسد الفنان اكرم حسني خلال احداث العمل شخصية مايسترو وقائد اوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.



فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس وبيومى فؤاد ومحمد أنور ومحمود حافظ ورحاب الجمل وامير شاهين والعمل قصة امانى التونسي وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ويظهر خلال أحداث فيلم مستر إكس عدد من ضيوف الشرف، هم كل من النجم أكرم حسنى وعمرو يوسف وريم مصطفى ومى عمر ومصطفى خاطر ورانيا منصور وصبرى فواز وفرح الزاهد ومحمود الليثى وبيج رامى وعلاء مرسى وطاهر ابو ليله وحجاج عبد العظيم واحمد فهيم.

فيلم ع الزيرو

وبعد ان حقق النجم محمد رمضان نجاح في موسم عيد الفطر بفيلم هارلي يجدد المشاركه بموسم عيد الأضحى فيلم ع الزيرو ويظهر خلال الأحداث بشخصية تدعى حمزة وشهرته "دراجون" ويعمل دي جي مشهورا في مصر، فيما تجسد نيللي كريم شخصية تدعى مريم.

ويسعى فريق الفيلم باكمله للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى اسبوع واحد فقط حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز.

وتدور أحداث فيلم ع الزيرو فى اطار اكشن اجتماعى حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان يعمل على دي جي تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفلة الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجة وتتطور الأحداث ليصبح دراجون واحد من الأغنياء ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم ع الزيرو بطولة نيللى كريم ومحمد رمضان وجومانا مراد والطفل منذر مهران ونخبة كبيرة من الفنانين، وضيوف الشرف والعمل من تأليف مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب وإخراج ماندو العدل.