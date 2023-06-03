رئيس الوزراء يتفقد مشروع استراتيجية إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مستجدات العمل بها.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الجولة بتأكيد حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التي تخدم المواطن في مختلف المحافظات على أرض الواقع، لافتًا إلى أن زيارته اليوم للإسكندرية تأتي بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة متابعة سير العمل في مختلف المشروعات والمخطط الزمني لتنفيذها؛ لدفعها وسرعة إنجازها للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، الذي تنفذه إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حيث أوضح محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

وقال الدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، استشاري تنفيذ المشروع، إن الاستراتيجية تهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء على أقرب مسطح مائي مباشر.

وأوضح أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع، وليس نقاطًا ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط الانحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش.