إحباط محاولة تهريب مستلزمات وأدوات طبية بمطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب مستلزمات وأدوات طبية جراحية بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة طيران الخطوط التركية فجر اليوم السبت، اشتبه رئيس الوردية ورئيس قسم الوديعة في الراكب "ا.ع.ع" مصري الجنسية نظرًا لكثرة تردده، وبسؤال الراكب عما إذا كان بحوزته أي شيء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيراده أو يتطلب أي موافقات استيرادية أو رقابية أو يستحق عنه سداد ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY أفاد الطاقم الاشتباه في عدد 1 حقيبة تلاحظ وجود بها أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وبالعرض على سعد عبادي مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وكذا تفتيش الراكب ذاتيًا، وبالتفتيش تبين وجود عدد 525 عبوة مستلزم طبي (سلك توجيه قسطرة) مدون عليها RADIFOCUS WIRE GUIDE أحجام مختلفة فيتنامي الصنع وعدد 43 عبوة أداة طبية (قاطع خطي) مدون عليها LINER RELOAD CUTTER Selectable mm 75 – وعدد 20 عبوة أداة طبية (شنيور ثقب طبي) مدون عليها ti-force anchor with needle 05.0mm تركي الصنع باجمالي عدد ٥٨٨ قطعة مستلزمات وأدوات طبية جراحية.

وقدرت القيمة الجمركية 263200 جنيه مصري لا غير، ويخضع الصنف لفئة البند 5% وارد و14% قيمة مضافة، وأن إجمالي الرسوم الجمركية المعرضة للضياع 51851 جنيهًا لا غير، ولما كان الصنف محظورًا لذا تقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ 526400 فقط خمسمائة وستة وعشرين ألفًا وأربعمائة جنيه لا غير.

وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.