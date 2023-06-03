السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة بنها، والتي بدأت اليوم السبت بمادتيّ الفقة والحديث للشعبة العلمية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين، بحضور الشيخ أيمن محمد عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ ممدوح عبدالجواد، المشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية، والدكتور جمال سلامة، مدير التأمين الصحي بالقليوبية، ومحمد مرعي، رئيس مدينة بنها. 

وشملت الجولة تفقد الامتحانات بمعهد الأزهر النموذجي بنين والمعهد الأزهري النموذجي بنات بمدينة بنها، واطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الأزهرية.

فيما حرص محافظ القليوبية على تفقد العيادات الصحية داخل المعاهد والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لحدوث أي طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد، المشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية، أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحان هذا العام 11734 طالبًا وطالبة أزهريين موزعين على 20 لجنة (البنين 6265 طالبًا موزعين في 43 معهدًا أزهريًا بـ229 فصلًا، والبنات 5469 طالبة موزعة على 41 معهدًا أزهريًا بـ214 فصلًا دراسيًا).

وتبدأ امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية غدًا الأحد، بمادتيّ الفقة والحديث، وسوف تستمر اختبارات الثانوية الأزهرية حتى 12 يوليو المقبل.

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