السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق السادات بمنطقة شارع 45

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع نفق السادات بمنطقة شارع 45 عقب تفقده إحدى نقاط المشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار ضمن جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية.

يرافق رئيس الوزراء لفيف من القيادات والمسئولين، على رأسهم الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

ويخدم النفق المنطقة الأكثر ازدحاما على كورنيش الاسكندرية، التي تستقبل نحو 5 ملايين مواطن قادمين من خارج الاسكندرية للتنزه في فصل الصيف، وكانت هناك حاجة ملحة لحل أزمة التكدس التاريخية في المنطقة.

كما تم تنفيذ ممشي سياحي للتنزه والتريض، وجاء المشروع بشكله الحالي ردا على حملة التشكيك، التي اشتعلت على وسائل التواصل للتشكيك في تسبب كوبري السادات في تدمير المساحة الشاطئية المواجهة له، في حين انتهت الأمور بعد عملية التطوير بإضافة مساحة شاطئية جديدة للمساحة القديمة وهو ما يعد إضافة جمالية وخدمية لرواد المنطقة وزوارها.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق السادات بمنطقة شارع ٤٥ يتفقد مشروع نفق السادات بمنطقة شارع ٤٥ مشروع السادات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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