السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد العاصمة يستضيف يانج أفريكانز في مهمة حصد كأس الكونفدرالية الإفريقية

اتحاد العاصمة ويانج
اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز

يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري، نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (5 يوليو) بالجزائر العاصمة، في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2022-2023).

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، في دار السلام، قد انتهت بفوز ثمين لممثل الكرة الجزائرية، بهدفين مقابل هدف.

ويطمح اتحاد العاصمة الجزائري، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل التتويج بلقب كأس الكونفدرالية، للمرة الأولى في تاريخه.

كما يأمل اتحاد العاصمة، أول لقب للجزائر في تلك البطولة، حيث لم يسبق لأي نادٍ جزائري، أن توج بتلك الكأس، حيث سيخوض الفريق الجزائري، ثاني نهائي قاري له، بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2015 أمام مازيمبي الكونغولي.

ووصلت أندية وفاق سطيف، ومولودية بجاية، وشبيبة القبائل، إلى الدور النهائي لكأس الكونفدرالية، أعوام 2009، و2016، و2021، لكنها خسرت في النهاية، وفشلت في إحراز اللقب.

وتسيطر أندية شمال إفريقيا، على لقب كأس الكونفدرالية، طوال خمس سنوات ماضية، حيث حقق الرجاء البيضاوي المغربي، اللقب مرتين (2018، و2020-2021)، ونهضة بركان مرتين (2019-2020، 2021-2022)، والزمالك مرة وحيدة (2018-2019).

وسيقود المباراة الحكم الموريتاني دهان بيدا، بمساعدة الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو مارنجول. واختير الحكم المصري محمود عاشور، مسؤولاً عن تقنية الحكم المساعد.

اتحاد العاصمة يانج أفريكانز كأس الكونفدرالية الإفريقية دهان بيدا محمود عاشور

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