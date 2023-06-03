ضبط 4 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، بحملة تموينية بدمنهور أسفرت عن ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 4 أطنان قام أحد الأشخاص بتجميعها لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

وكانت معلومات قد وردت إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.