برلمانى: دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن إدراج قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال على جدول أعمال لجنة الشباب بالحوار الوطني يبرهن على أن الشباب يعيش عصره الذهبي، كما أنه نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع، موضحًا أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في ملف تمكين الشباب منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.



وأضاف النائب، في بيان له، أن القيادة السياسية سخرت كل طاقاتها وإمكانياتها من أجل خلق جيل واعٍ يعمل على بناء الوطن والنهوض به، حيث دشن الرئيس السيسي جسرًا للتواصل مع الشباب من أجل معرفة آرائهم ومقترحاتهم في مختلف القضايا.



وأشار إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا ودعمًا كبيرًا لملف ريادة الأعمال ودمج وتمكين ذوي الهمم، فالدولة بذلت العديد من الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل للحصول على حقوقهم.



وتابع النائب عيد حماد: "الشباب هم عماد الدولة وطريقها نحو النهوض، لذا حرصت القيادة السياسية على دعمهم بكل السبل الممكنة"، معقبًا: "القيادة السياسية أعطت اهتمامًا كبيرًا للشباب، حيث أكدت دورهم الريادي والانتقال بهم من مقعد المشاهد الذي لا رأي له إلى مقعد المشاركة وصنع القرار".