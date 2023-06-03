السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان: نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية لتطوير البنية التحتية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية،  على مسرح الرازي بجامعة الشارقة، والذي يهتم بمناقشة الشراكات في البحوث العلمية والبرامج الأكاديمية إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون بين العديد من الجامعات.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم، أن هذا الحدث العلمي العالمي يعقد لبحث أطر التعاون ووضع الاستراتيجيات التي تشمل البحث العلمي المشترك في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي وطرح البرامج الأكاديمية المشتركة.

وقدم قنديل حلوان خلال المؤتمر عرضًا تقديميًا حول البحوث العلمية المشتركة وآفاق التعاون العلمي بين الجامعات العربية والروسية، و اهتمام دولة روسيا بالتعاون في مجال التعليم العالي مع الدول العربية، وتأثير التعليم الروسي على مصر الاهتمامات والتحديات المشتركة للتعليم العالى والبحث العلمى من المنظور العربي الروسي، ومعوقات التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية والروسية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر والممارسات الجيدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات العربية والروسية، وخارطة الطريق للتعاون بين جامعة حلوان والجامعات الروسية.

وأشار رئيس الجامعة أن المبعوثون المصريون في السابق انخرطوا في مجالات دراسية عديدة شملت الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران، الطب والبترول والعلوم الإنسانية، الطبيعية، الاجتماعية.

ونوه قنديل إلى أن هناك اهتمامات وتحديات مشتركة للتعليم العالى والبحث العلمى من المنظور العربي والروسي تتمثل الاهتمامات في تطوير البنية التحتية وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك وتبادل الخبرات والبرامج، والتبادل الأكاديمى وتطوير البحث العلمي المشترك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل نتائج الأبحاث وتعزيز دراسة اللغة العربية في روسيا واللغة الروسية في الدول العربية، ومواجهة التحديات التقنية والابتكار وتطوير المناهج.

كما أشار إلى وجود اهتمامات مشتركة تتضمن انشاء برامج أكاديمية مشتركة في العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا والطب والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والإدارة والطاقة وعلوم البيئة والتصميم والفنون.

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر، ناقشت رفع مستوى التعليم والتعلم والبحث العلمي، بالشراكة مع أعرق الجامعات العربية والعالمية، ووضع استراتيجيات وأطر التبادل بين الجامعات في شتى المجالات، كالتبادل الطلابي والشراكات في البرامج التعليمية ومشاريع البحث العلمي، للعمل على مدّ جسور التعاون بين الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية والجامعات في جمهورية روسيا الاتحادية.

وتضمنت محاور المؤتمر رسم استراتيجيات تبادل التجارب والخبرات والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة اللاصيفية والبرامج الرياضية، ومناقشة البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات المشاركة ورسم آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية المشتركة، إلى جانب الاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية، والعمل على مواكبة التحول الرقمي في التعليم العالي في ظل التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة.

عقد المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من كبريات الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية تنتمي إلى 21 دولة عربية، حيث يعقد المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية  بشكل دوري كأحد الأنشطة المهمة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات في الدول العربية واتحاد الجامعات الروسية.

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