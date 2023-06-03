السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هدية بابا نويل".. قصة فريدة الشوباشى التى أبكت نجيب محفوظ

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، إنها تعتبر كتابتها للقصص موهبة من عند الله، مشيرة إلى أن أول مرة تكتب فيها قصة قصيرة، كانت في الخمسينات، حيث كتبت قصة "الإنسان".

ووصفت "الشوباشي" شعورها عند كتابة أول قصة، قائلة: "لقيت كأن كرابيج على ظهري، خلتني كتبت قصة قصيرة اسمها الإنسان، الكاتب الكبير مفيد الشوباشي قال القصة حلوة، والبرنامج الثاني في الإذاعة المصرية، مخصص جزء للكتابات الجديدة، أذاعها في 5 دقائق، وتكلم عنها الكاتب الكبير عبدالقادر قط في نصف ساعة".

وذكرت "فريدة"، أنها استمرت في كتابة قصص قصيرة حتى عام 2007، وألفت مجموعة عبارة غزل، التي كتب مقدمتها الأستاذ محمد حسنين هيكل، وهو ما اعتبرته تتويج لمشوارها الأدبي.

وأردفت: "عبارة غزل كان فيها قصة اسمها هدية بابا نويل، نجيب محفوظ بكى وهو بيقرأها، ويوسف القعيد شاهد على هذا".

وقالت "الشوباشي"، إن المجموعة تضمنت قصة أخرى اسمها "رسالة إلى أينشتاين"، عندما قرأها يوسف إدريس قال لها "إزاي مش أنا اللي كاتب القصة دي".

فريدة الشوباشي بابا نويل الإنسان

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