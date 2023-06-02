عودة حمدي فتحي ولطفي.. قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة التي تستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد في التاسعة مساء الأحد المقبل.

وشهدت القائمة عودة علي لطفي وحمدي فتحي اللذان غابا عن مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

وغاب محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر عن القائمة، بعدما فضّل مارسيل كولر إراحته وعدم المجازفة به بعد إصابته وغيابه عن الفريق الفترة الماضية.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة الوداد كلا من:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء



خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبد الفتاح



خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي



خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – محمود عبد المنعم كهربا – محمد شريف.