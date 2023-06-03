"تعليم الغربية" يتفقد لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساء الجمعة، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، موجهاً بمراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة، إلى ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات، وشدد على عدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، مشيداً بالانضباط والجهد المبذول، والأداء المتميز لجميع العاملين، مقدماً الشكر والتقدير لرجال الشرطة والحماية المدنية على جهودهم في التأمين الكامل للجنة النظام والمراقبة.

وصرح وكيل الوزارة، بأن أعمال الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة مستمرة، تمهيداً لاستخراج النتيجة، واعتمادها من محافظ الغربية في نهاية الأسبوع المقبل.

وكان المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد في تصريحات خاصة سابقة لـ “الدستور”، أنه لا صحة لما أُشيع عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وأضاف: "ما زلنا في عملية التصحيح، وهناك بعض المواد لم ننته من تقدير درجاتها، وبمجرد الانتهاء من التقدير داخل كراسات الإجابة، تبدأ عمليات الرصد والمراجعات ومراعاة الدقة التامة، والجودة المتناهية، كى يحصل كل طالب وطالبة علي حقوقهم الكاملة".

وأوضح أن أعمال التصحيح والتقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023، تتم لجميع المواد على قدم وساق، مع ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل، خلال تصحيح كراسات إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية، وتجنب الأخطاء، تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وتابع: وبعد المراجعات والتدقيق والرصد واستخراج الإحصاءات والأوائل يتم العرض على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لاعتماد النتيجة، ونحتاج على الأقل 7 أيام عمل متواصلة من اليوم، علمًا بأن عدد الطلاب يتخطى 92 ألف طالب الإعدادية العامة والمهنية، لذلك فالنتيجة ستكون اللأربعاء أو الخميس القادم، وليس قبل ذلك بأي حال، مع تمنياتنا بالتوفيق الدائم إن شاء الله، ونحن جميعا نعمل لصالح الطلاب.

تفقد لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

تفقد لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية