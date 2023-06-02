كارتيرون: لاعبو الأهلى تحولوا إلى آلة لا تتعطل مع كولر (خاص)

توقع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك، تتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أتوقع فوز الأهلي على الوداد وحصده اللقب هذا العام، فهو الأقوى في الوقت الحالي".

وأضاف: "لاعبو الأهلي تحولوا مع السويسري مارسيل كولر، الذي يقوم بعمل رائع للغاية، مثل الآلة التي لا تهدأ ولا تتعطل".

وتابع: "الفريق يقدم أداء مميزا للغاية وصار قويًا هجوميًا ودفاعيًا، وما يميز الأهلي حاليًا أن الفريق هو النجم".