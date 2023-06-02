لاكاى يقود هجوم بيراميدز أمام فيوتشر فى الدورى

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي يخوض مباراة اليوم أمام فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره فيوتشر في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

ويوجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 58 نقطة من 28 مباراة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- محمد حمدي- محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه- أحمد توفيق- وليد الكرتي- مصطفى فتحي- إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاخري لاكاي

وتضم دكة بدلاء بيراميدز كلا من:

أحمد دعدور- أحمد فتحي- كريم حافظ- هشام محمد- محمد صادق- دودو الجباس- فخر الدين بن يوسف- إسلام عيسى- محمود صابر