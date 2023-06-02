أفشة: جاهزون لمواجهة الوداد.. والجمهور سيساعدنا على تحقيق نتيجة كبيرة

أكد محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جميع لاعبي المارد الأحمر للمباراة المرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أفشة عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن مباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا غاية في الأهمية، وينتظرها الجميع سواء في الداخل أو الخارج، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يدركون تمامًا أهمية المباراة والكل جاهز لبذل أقصى الجهد من أجل التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة وتسطير سطر جديد في تاريخ الأهلي.

وأضاف أن هناك طقوسًا محددة يقوم بها قبل أي مباراة، وينتظر التوفيق من الله عز وجل، حتى يكون في كامل تركيزه ويؤدي بالصورة التي تسعد الجماهير.

وأوضح أن الحديث عن النهائي الإفريقي في الموسم الماضي أمام الوداد لا يدور في أذهان اللاعبين، لأنه أصبح من الماضي والأهلي اعتاد دائمًا على النظر للمستقبل ولا يلتفت للماضي، وجميع اللاعبين حاليًّا في كامل تركيزهم من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة.



واختتم لاعب الأهلي حديثه بالتأكيد أن عامل الجمهور في غاية الأهمية، وأن تواجد جماهير الأهلي يوم الأحد المقبل سوف يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وتحقيق النتيجة والعرض الذي يسعدهم.