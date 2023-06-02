الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طارق الصيفى: الحوار الوطنى بمثابة الأمل المُلح لعلاج جميع مشاكل مصر

طارق الصيفي
طارق الصيفي

أكد طارق محمد الصيفي، عضو مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي، وأمين إحدى الوحدات الحزبية بحزب مستقبل وطن، أن مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء بمثابة الأمل المُلح لحل المشاكل التي تواجه العالم كله ومن بينها مصر، متمنيًا أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بعلاج لكافة مشاكل مصر والعالم، خاصة من الناحية الاقتصادية، التي يعاني منها العالم أجمع، وإن كانت مصرنا لم تتأثر كما تأثرت بعض الدول بفضل سياسة الرئيس في دعم المواطن ذوي الدخل المحدود، الذي تضعه الدولة نصب عينيها وتهتم به إلى أقصى درجة، وتعمل على رفع مستوى دخله وثقافته.

وأكد الصيفي، في حديثه الخاص لـ "الدستور"، أن الرئيس السيسي صاحب الفضل في تنمية محافظات مصر بصفة عامة والغربية ومركز زفتى بصفة خاصة، لاهتمامه بتحقيق مبادرة "حياة كريمة"، التي ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وطفرة غير مسبوقة في مراكز الشباب بالقرى التي أصبحت تنافس الأندية الكبرى فيما يشبه الحلم الذي تحول لحقيقة بفضل الله ثم السيسي. 

وأضاف أن التطوير الموجود في جميع أنحاء البلاد من طرق وكباري وتبطين ترع وحياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، والمساكن التي حلت محل العشوائيات والقرى في الصعيد لا ينكره إلا كاره للبلد. 

كما أوضح أن المشروعات التي تنفذها الدولة في قرى مركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" أحدثت فارقًا كبيرًا، وأن إنجازات الرئيس كثيرة ومتعددة، أبرزها بالفعل مبادرة "حياة كريمة" التي حولت شكل الريف وغيرته من وضع إلى وضع آخر، حيث تم إشباع حاجات الناس، وأصبحت الخدمات في القرى إن لم تساو فهي أفضل من المدن. 

وطالب بتفعيل مثل هذه المبادرات دائمًا وطرح مبادرات وأفكار شبيهة من خلال مؤتمر الحوار الوطني.

واختتم الصيفي حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن مبادرات الرئيس منحت الشباب فرص عمل كبيرة وفرص دخل تسمح بحياة مستقرة، خاصة المشروعات الصغيرة. وطالب بزيادة الدعم لكل المشروعات الصغيرة على الفور، مطالبا بضرورة وضع إطار عملي لتنفيذ مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة بأيدي الشباب داخل كافة المدن في أنحاء الجمهورية، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، على أن يكون لهذه المصانع نظام خاص في الإعفاء الضريبي والجمركي وغيره، مساهمة من الدولة في تنميتها ونجاحها، وذلك بإعفاء هذه المصانع من الضرائب والجمارك.

عضو مجلس إدارة زفتي نتمني أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بعلاج لكافة مشاكل مصر والعالم طارق محمد الصيفي عضو مجلس إدارة نادي زفتي الرياضي وأمين أحد الوحدات الحزبية بحزب مستقبل وطن 100 مليون صحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى حياة كريمه طفرة غير مسبوقة الضرائب والجمارك

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن: "أشعر بعدم التقدير لموهبتى"

جيل بايدن فى القاهرة

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 وإجازات شهر يونيو

رابط بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى