الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان عطية يتحدث عن وصية "كولر" ودراسة الوداد وجاهزية "الشناوي"

مروان عطية
مروان عطية

قال مروان عطية، نجم وسط النادي الأهلي، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، أوصى المجموعة بالاستمتاع في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأحد المقبل.

وأضاف عطية في تصريحاته على خلفية التدريب المفتوح للفريق اليوم: "كولر قال نحن نلعب مباراة مثل بقية المباريات، عليكم أن تقدموا كل ما لديكم وتستمعون بها».

وتابع نجم وسط الأحمر، أنه لا يخشى من الحصول على الإنذار الذي قد يحرمه من المشاركة في مباراة الإياب بالدار البيضاء، وأن ذلك لن يعيقه عن تقديم كل ما لديه واللعب بطريقته الاعتيادية.

وأوضح أن الفريق يعيش مرحلة تركيز، وهناك ثقة كبيرة لدى المجموعة في القدرة على التتويج باللقب وتحقيق البطولة المنتظرة من جماهير القلعة الحمراء، لافتًا إلى أنه متحمس للغاية من أجل تحقيق أول لقب قاري له مع الفريق، ويعد إنجازًا كبيرًا كان يحلم به.

وعن جاهزية زميله محمد الشناوي، أكد أنه يعمل بجدية في الفترة الأخيرة، ويستطيع أن يتواجد في النهائي، لافتًا إلى أن دوره مهم للغاية في توجيه زملائه وأثره الفني كبير.

وشدد على أن الأهلي درس المنافس جيدًا ويعرف مدى قوته وبات جاهزًا تمامًا لمواجهة قوية يتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين الطرفين.

وخاض الأهلي اليوم مرانًا مفتوحًا قبل 48 ساعة من النهائي المرتقب أمام الوداد البيضاوي المغربي، حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

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