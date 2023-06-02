الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشهد ختام فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، ختام فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية والذي نظمته جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية تحت إشراف الدكتور عمرو سلامة، أمين عام الاتحاد.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة وزراء التربية والتعليم من الدول العربية، ورؤساء أكثر من ٦٠ جامعة من أكبر الجامعات الروسية، ورؤساء ٧ جامعات من دولة الإمارات، ورؤساء جامعات المنوفية وحلوان وبني سويف والسويس وبنها والفيوم وجنوب الوادي والمنصورة وبعض رؤساء الجامعات الاهلية والخاصة من مصر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ختام المؤتمر شهد جلسات مناقشة المحور الخاص بمواكبة التحول الرقمي في نظم التعليم العالى فى ظل التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة وتحدث فيها عدد من الشخصيات العلمية البارزة من جامعات روسية والجامعات العربية، كما شهد اليوم الختامي مراسم توقيع الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة بين مختلف الجامعات لتعزيز تبادل الخبرات تحقيقًا للاستراتيجية التي يستهدفها المؤتمر.

وأضاف القاصد، أن المؤتمر اختتم فعالياته بعرض التوصيات التي وصل إليها المشاركين عقب انعقاد الجلسات العلمية المختلفة للمؤتمر والتي ناقشت عدة محاور هامة و تم وضع استراتيجيات لتبادل التجارب والخبرات بين الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة الثقافية والبرامج الرياضية، وما أسفرت عنه مناقشات الاعتمادات والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية، وسبل تطبيق التحول الرقمي في أنظمة التعليم العالى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة، وكيفية توطيد التفاهم والتواصل بين الجامعات العربية و الروسية.

واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع و الهدايا بين الجامعات المشاركة فى المؤتمر.

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