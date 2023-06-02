الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"اهتموا بشئونكم".. رسالة حادة من موسكو إلى واشنطن بشأن إمدادات السلاح

لافروف
لافروف

ردّ وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، على تصريحات أمريكية بشأن إمداد روسيا لجنوب إفريقيا بالأسلحة، وقال في رده: "اهتموا بشئونكم". 

كانت قد أكدت وكالة رويترز للأنباء أن روسيا ستعلق صادرات الغاز من ميناء تامان على البحر الأسود بسبب الهجمات بالمسيرات. 

وشهد اليوم الجمعة، قصفا أوكرانيا لمدينة برديانسك الروسية بصواريخ ستورم شادو البريطانية. 

وانتقد وزير الخارجية الروسي، مزاعم المبعوث الأمريكي إلى جنوب إفريقيا بشأن شحن أسلحة من البلاد إلى روسيا، وطالبه بوقف التدخل في العلاقات بين موسكو وبريتوريا.

لافروف روسيا أمريكا الخارجية سيرجي

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