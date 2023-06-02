استجابًة للطلب على اللحوم.. قطع 800 مليون شجرة أمازون خلال 6 سنوات

أكد تقرير نشرته “الجارديان” أنه تم قطع أكثر من 800 مليون شجرة في غابات الأمازون المطيرة خلال 6 سنوات فقط لإشباع شهية العالم للحوم البقر البرازيلي، رغم التحذيرات العالمية الكبيرة من أهمية الغابة في مكافحة أزمة المناخ.

وتعهدت صناعة لحوم البقر في البرازيل باستمرار بتجنب المزارع المرتبطة بإزالة الغابات، ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن 1.7 مليون هكتار (4.2 مليون فدان) من الأمازون تم تدميرها بالقرب من مصانع اللحوم التي تصدر لحوم البقر حول العالم.

وارتفعت معدلات إزالة الغابات في جميع أنحاء البرازيل بين عامي 2019 و 2022 في عهد الرئيس السابق جاير بولسونارو، حيث كانت تربية الماشية هي السبب الأول، ووعدت الإدارة الجديدة برئاسة لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بكبح الدمار.

واستخدم الباحثون في صور الأقمار الصناعية وسجلات حركة الماشية وبيانات أخرى لحساب خسارة الغابات المقدرة على مدى ست سنوات ، بين عامي 2017 و 2022 على آلاف المزارع بالقرب من أكثر من 20 مسلخًا. كانت جميع مصانع اللحوم مملوكة من قبل أكبر ثلاثة مشغلين ومصدرين للحوم البقر في البرازيل - JBS و Marfrig و Minerv a.

وللعثور على المزارع التي من المرجح أن تزود كل مسلخ، نظر الباحثون في "مناطق الشراء"؛ على أساس وصلات النقل وعوامل أخرى ، بما في ذلك التحقق باستخدام المقابلات مع ممثلي المصنع. تم تصدير جميع مصانع اللحوم على نطاق واسع ، بما في ذلك إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والصين، أكبر مشتر للحوم البقر البرازيلية في العالم.

وركز البحث على المسالخ في ولايات ماتو جروسو وبارا وروندونيا ، وهي حدود مهمة لإزالة الغابات المرتبطة بتربية المواشي. من المحتمل أن يكون الرقم الإجمالي لإزالة الغابات في المزارع التي تزود JBS و Marfrig و Minerva أعلى ، لأنهم يديرون نباتات أخرى في أماكن أخرى من الأمازون.

وتقول الشركات الثلاث إنها تطبق إجراءات امتثال صارمة ، بطريقة منفتحة وصادقة ، لضمان تحقيق أهدافها المستدامة.