الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 3 سيارات محملة بـ 30 طن قمح بدون أوراق رسمية فى المنيا

ضبط سيارات محملة
ضبط سيارات محملة بقمح بدون تصريح بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي غرب المدينة تحت إشراف مصطفى الدبيكي نائب رئيس المركز والمدينة، وبلال طه رئيس حي غرب، تمكن من ضبط 3 سيارات محملة بالقمح، حمولتها 30 طناً، كانت تسير بدون أوراق رسمية من التموين، وتم التحفظ عليها وتوريد كميات القمح المضبوطة للمطاحن.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على حق الشعب في المحاصيل الزراعية والاستفادة منها للصالح العام، وتنفيذاً لقرار اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، رقم 67 لسنة 2023. وأشار إلى أنه كلف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى والأحياء بمتابعة أي سيارات محملة بالقمح والتحقق منها والتأكد من توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة لتوريد القمح.

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المنيا ضبط 3 سيارات محملة بالقمح حي غرب مدينة المنيا ضبط 30 طن قمح وتوريدها للمطاحن مصطفي الدبيكي نائب رئيس مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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