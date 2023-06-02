الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختتام فعاليات برنامج "وعي" للتدريب على نشر التوعية المجتمعية بالوادي الجديد

جانب من التكريم بعد
جانب من التكريم بعد انهاء الفعاليات

اختتمت مديرية التضامن الإجتماعي بمخافظة الوادي الجديد فعاليات برنامج "وعي" للتدريب على نشر الوعي المجتمعي والقدرة على تدريب الرائدات الريفيات.

واستمرت فعاليات البرنامج التدريبي على مدار 7 ايام برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبتوجيهات محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، وبحضور الدكتورة امال ذكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستهدف البرنامج 16 مدرب من كوادر العمل بالمديرية على مستوى المراكز الخمسة لنشر الوعي المجتمعي والقدرة على تدريب الرائدات الريفيات على موضوعات ومحاور برنامج "وعي" الذي يتكون من 12 رسالة تهدف إلى تحسين الممارسات الإيجابية التي تُعلي من حقوق الأطفال والنساء وذوي الإعاقة بما يشمل صحة المرأة والطفل، والتربية الإيجابية، وإعلاء قيمة التعليم، ومناهضة ختان الإناث لبرنامج التربية الأسرية الايجابية والزواج المبكر والاكتشاف المبكر للإعاقة والحفاظ على كيان الأسرة المصرية. هذا ويؤكد البرنامج على حماية الشباب والنشء من العادات الخاطئة مثل تعاطي الإدمان والهجرة غير الشرعية.

مديرية التضامن الإجتماعي الوادي الجديد تنفيذ برنامج وعي لتدريب مدربين لنشر الوعي المجتمعي تحسين الممارسات الإيجابية

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