الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمطار غزيرة فى اليابان وتوجيهات لمئات آلاف السكان لإخلاء منازلهم

أمطار غزيرة في اليابان
أمطار غزيرة في اليابان

صدرت توجيهات لمئات الآلاف السكان في اليابان، اليوم الجمعة، بإخلاء منازلهم بسبب مرور العاصفة الاستوائية «ماوار» التي تسببت بهطول أمطار غزيرة، خصوصا في وسط وغرب البلاد.

وصدرت توجيهات الإخلاء- وهي غير إلزامية- لأكثر من 410 آلاف شخص في تويوتا سيتي بدائرة آيشي (وسط)، وفي نفس الدائرة شملت دعوات الإخلاء المرفقة بإنذار بأعلى درجات، 130 ألف شخص في تويوهاشي، حسب محطة التليفزيون العامة "إن إتش كي".

- تحذير من مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار

وفي مقاطعة واكاياما (غرب) فاضت عدة أنهار، وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، أمام الصحفيين: "نحث السكان (في المناطق المتضررة) على توخي الحذر الشديد في مواجهة مخاطر حصول انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب أنهار".

وأضاف الناطق باسم الحكومة: "من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بعواصف رعدية على جزء كبير من اليابان، من الغرب إلى الشرق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، وعلقت حركة القطارات الفائقة السرعة بين طوكيو وأوساكا، كما أعلنت شركة السكك الحديدة "جاي آر سنترال" على موقعها الإلكتروني، كما تم إلغاء أكثر من 260 رحلة الجمعة في البلاد حسب التليفزيون العام.

- ظاهرة الاحتباس الحرارى تزيد من مخاطر هطول أمطار غزيرة فى اليابان

حسب العلماء، فإن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من مخاطر هطول أمطار غزيرة في اليابان، حيث تحمل كتل الهواء الساخن المزيد من البخار.
في يوليو 2021، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انهيار وحول ضخم في منتجع أتامي الساحلي (جنوب غرب طوكيو) خلّف 27 قتيلا.

وتسببت الفيضانات الكبرى في كيوشو (جنوب غرب اليابان) في مقتل أكثر من 80 شخصا في 2020، وقبل ذلك بسنتين، شهد الأرخبيل أسوأ فيضانات منذ عقود، قتل خلالها أكثر من 200 شخص في غرب البلاد.

اليابان العاصفة الاستوائية امطار غزيرة ماوار المحيط الهادئ غرب اليابان

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