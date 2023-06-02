بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي أشرف حمدي، والأخوات الراهبات، وألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال، مؤكدًا أن المحبة هي أعظم وصية، التي يجب أن نعمل بها دائمًا، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبل الخدام، لإعداد مخدوميهم.

كذلك، أجرى غبطته حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، داعيًا إياهم، لعيش هذه التعاليم في حياتهم اليومية.

يذكر أنه ترأس مساء أمس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية.

جاء ذلك بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب منصور البصير، كما منح غبطة البطريرك درجة المرتل لبعض شمامسة الكنيسة.

وفي كلمة العظة، تحدث بطريرك الأقباط الكاثوليك حول "دور السيدة العذراء في العائلة المقدسة"، مشيرًا إلى البركات، التي حصلت عليها مصر، نتيجة زيارة العائلة المقدسة لها.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 4 يونيو 2023 بعيد العنصرة المجيد، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداس الإلهي صباحًا وتقيم صلوات السجدة مساء الأحد 4 يونيو 2023.

ويصلى الأقباط فى هذا العيد صلاة تسمى صلاة السجدة والتى تبدأ فى الكنائس ليل الأحد، حيث يؤديها الأقباط ساجدون، لثلاث مرات حيث تعيد الكنيسة مرتين في طقس الصعود صباحًا ومساء عن طريق القداس فى الصباح وصلاة السجدة فى المساء.