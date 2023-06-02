الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب تفتتح مكتبة جديدة في مقرها بالقاهرة

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

تفتتح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غد السبت، مكتبتها الجديدة في مقرها بجاردن سيتي بمحافظة القاهرة، وتستهدف التنسيقية من إنشاء هذه المكتبة المساهمة الفاعلة  في رفع وعي وثقافة أعضائها وتنمية مهاراتهم، وذلك من منطلق حرصها على الارتقاء بأعضائها في كافة الأنشطة والمجالات.

وتنظم "مكتبة التنسيقية"، عدة صالونات ثقافية لمناقشة أبرز الإصدارات الثقافية، وذلك عبر استضافة العديد من الكتاب والمثقفين، حيث تسهم المكتبة من خلال فعالياتها التي تعقد بين جدرانها في مناقشة قضايا المجتمع وبحث الحلول لها.

جدير بالذكر أن المكتبة تضم إصدارات وكتابات عدد من أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلى مساهمات وتبرعات أعضاء التنسيقية والأحزاب السياسية وعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر، وتتضمن أيضًا عددًا من السلاسل العلمية والبحثية وكتب السياسية والعلوم الاجتماعية التراث والتاريخ والفن والثقافة وعدد من الكتب الأجنبية.

ومن المرتقب أن تنظم المكتبة في أولى فعالياتها صالون ثقافي حول كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب .. دراسة في النشأة والتطور"، بحضور مؤلفه الدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا.

يذكر أن كتاب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور»، صدر عن دار المعارف، للدكتور حازم عمر، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ قنا.

ويناقش الكتاب مراحل النشأة والتطور لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تأسست عام 2018، بهدف التوثيق لهذه الممارسة السياسية والتعرف على أهدافها وهيكلها التنظيمي والوظائف والأدوار التي تقوم بها.

الأحزاب الأحزاب والسياسيين السياسة والاقتصاد العلوم الاجتماعية بمحافظة القاهرة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جامعة السويس كلية السياسة والاقتصاد

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