في بيان رسمي.. ليدز يونايتد يعلن رحيل سام آلارديس عن تدريب الفريق

أعلن نادي ليدز يونايتد، اليوم الجمعة، رحيل المدرب سام آلارديس، عن تدريب الفريق، بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد انتهاء مسيرة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، " يمكن ليدز يونايتد وسام ألارديس، تأكيد أن كلا الطرفين قد اتفقا بشكل متبادل على إنهاء فترة سام في النادي بعد انتهاء موسم 2022/23".

وكان آلارديس، قد انضم لصفوف ليدز يونايتد، في آخر أربع مباريات بالموسم الماضي لـ "بريميرليج"، إلا أن المدرب فشل في قيادة الفريق، نحو البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المباريات الأربع، فشل ألارديس، في قيادة ليدز يونايتد، نحو تحقيق أي فوز، في المقابل، تعادل الفريق في مباراة وخسر في ثلاثة.

ومن جانبه، قال ألارديس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، "لقد كان شرفًا لي أن أدير فريق ليدز يونايتد ، وهو ناد رائع يتمتع بقاعدة جماهيرية رائعة ، ويستحق أن يكون في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع: "لقد استمتعت حقًا بالعمل مع الموظفين واللاعبين في النادي وأود أن أشكر أنجوس كينير (الرئيس التنفيذي للنادي) على هذه الفرصة، أود أيضًا تسليط الضوء على العمل الرائع لكارل روبنسون وروبي كين اللذين عملا بلا كلل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف ألارديس، "في هذه المرحلة من مسيرتي ، لست متأكدًا من مواجهة هذا التحدي ، والذي من المحتمل أن يكون مشروعًا طويل الأجل ، وهو شيء يمكنني الالتزام به ، لكنني أتمنى للنادي كل النجاح في المستقبل وآمل أن يعود النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. الدوري ، حيث ينتمون ".