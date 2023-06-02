رفع الرايات الخضراء وانخفاض نسب الإقبال بشواطئ الإسكندرية

رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، الرايات الخضراء على جميع شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، والتي شهدت إقبالًا محدودًا في صباح العطلة الأسبوعية.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإقبال بشواطئ القطاع الشرقي بلغت حتى الآن من 15 إلى 25٪، أما شواطئ القطاع الغربي لم تتعد 15٪ حتى الآن.

وتشهد الإسكندرية اليوم موجة حارة، حيث ارتفعت درجات الحرارة اليوم العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، وذلك بعد أن شهدت المدينة الساحلية أمس، تقلبات جوية بين سقوط أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة على مدار اليوم.

استعدادات شواطئ الإسكندرية

واستعدت شواطئ الإسكندرية، لاستقبال المواطنين والزائرين، لموسم صيف 2023، حيث تم التأكيد على انتشار مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتحقيق الانضباط على الشواطئ والتي بلغ عددها هذا العام 65 شاطئًا عقب عودة شاطئ البوريفاج للخدمة: (البوريفاج وجزيرة الدهب وأفلاطون) وبدء العمل بشاطئ أبوقير الشرقى المميز، وإتاحة دخول الرواد شاطئ النخيل الخدمة.

كما أكد الدكتور محمد عبد الرازق على تواجد المنفذين والغواصين على جميع شواطئ المحافظة، والتشديد على مستأجري الشواطئ بمنظومة الإنقاذ، ونشر لوحات إرشادية لالتزام الرواد بالتعليمات، فضلًا عن التأكيد بعدم فرض أي إكراميات من قبل العاملين على الجمهور، وإعلان أرقام الشكاوى لاستقبال أي شكوى طارئة.