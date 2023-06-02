عضو تنسيقية الأحزاب: ثورة 30 يونيو ساهمت في حماية الهوية المصرية

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما حدث في 30 يونيو 2013 كان ثورة لحماية الهوية المصرية، مؤكدًا أن قضية الهوية مرتبطة بشكل أساسي بسلامة المجتمع.

وأكد مبارك خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الشعب المصري رفض أن يتلون بلون واحد، حيث تخلص من جماعة الإخوان الإرهابية بعد سنة واحدة، رغم أن بعض الدول لم تستطع التخلص منها.

وأضاف أن قضية الهوية عند المصريين هي قضية أولوية وليست قضية نخبوية، متابعًا: "في المحور المجتمعي بالحوار الوطني عرض المستشار محمود فوزي، أكثر الموضوعات التي أثارت اهتمام الناس عبر المواقع الإلكترونية، وتصدرت قضية الهوية المحور المجتمعي، متفوقة في ذلك على قضية الصحة وقضية التعليم".

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الشعب المصري يدرك جيدًا أهمية قضية الهوية ويرى أنها تسبق القضايا الأخرى، لأننا إن فقدناها نفقد المجتمع ونفقد تاريخنا؛ لأن الهوية هي الشيء الذي يجمعنا كمصريين، وهي موجودة ومستمدة من إرثنا الحضاري والثقافي، ولكن يجب إظهارها حتى تكون الأجيال الجديدة محصنة بالمعلومات التي تجعلها قادرة على صد الشائعات وتكون فخورة ومعتزة بماضيها ولديها ولاء وانتماء ورغبة في التضحية من أجل هذا البلد.