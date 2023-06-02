السكة الحديد توفر قطارًا بديلًا لاستكمال رحلة ركاب قطار خرج عن مساره بالإسماعيلية

قررت غرفة عمليات السكة الحديد تخصيص قطار بديل لاستكمال رحلة الركاب، بعدما تعرض قطار «بورسعيد- الإسكندرية» لعطل وخرج عن مسار سيره على القضبان بمنطقة قرية النصرة بالقنطرة غرب على حدود الفردان بالإسماعيلية، دون إصابات.

وقالت مصادر في غرفة عمليات السكة الحديد، إن الركاب سيستكملون رحلتهم عبر قطار آخر، تم الدفع به ووصل قبل قليل لأقرب محطة لمكان خروج القطار عن مساره تمهيدا لنقل الركاب فيه واستكمال الرحلة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ بخروج عدد اثنين عربة ركاب قطار سكة حديد رقم "٥٧٠ بورسعيد الإسكندرية" عن مسارهما بمنطقة قرية النصرة بالقنطرة غرب على حدود الفردان.

وعلى الفور، انتقلت ٥ عربات إسعاف للتأمين، في مكان خروج القطار عن مساره، وتم إخطار الحماية المدنية للتأمين وقامت بالدفع بـ٣ عربات إطفاء للتأمين

وقالت مصادر إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات وجميع المتواجدين في القطار بحالة جيدة.

وعلى الجانب الآخر شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عاصفة ترابية استمرت نحو ربع ساعة، وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ قد حذرت بموجة الطقس السيئ ليومى الخميس والجمعة، وأشرفت على رفع حالة الاستعداد لكافة فرق الطوارئ.

بناءً على توجيهات شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة استمرار التنسيق والتعاون مع كافة المراكز والمدن وأحياء المحافظة مع مديرية الصحة وفرع هيئة الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وجميع الشركات الخدمية والجهات التى تقدم خدمات الطوارئ بالمحافظة، وإقليم القناة وسيناء خلال فترة سوء الأحوال الجوية التى تمر به البلاد.

ورفع حالة فرق الطوارئ في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طارئ، مشددا على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن