غلق محور 26 يوليو فى الاتجاهين.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء تحويلات مرورية؛ لتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محطة مونوريل "وادي النيل" بالجيزة.

وأشارت الإدارة، إلى أنه تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل، للقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل الكائنة بمحور 26 يوليو، فسيتم الغلق الكلي لمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لمدة يوم واحد، ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 12 مساءً بذات اليوم.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه بالنسبة للقادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر باتجاه نادي الزمالك وكوبري 15 مايو، فسيقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو، وصولاً إلى كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

وتابعت الإدارة، أن الاتجاه القادم من نادي الزمالك وكوبري 15 مايو باتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر، فسيقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو، وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، فضلا عن التنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.